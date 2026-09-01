CONCERT DE PHILIPPE MOURATOGLOU AU PROFIT DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE Campôme
samedi 19 septembre 2026 · Campôme
Informations pratiques
Campôme
CONCERT DE PHILIPPE MOURATOGLOU AU PROFIT DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE
Campôme Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Du Paraguay au Brésil en passant par l’Espagne et Cuba, ce programme réunit quelques-uns des compositeurs occupant chacun à leur manière une place centrale dans le répertoire de la guitare. Les recettes du concert sera au profit de la restauration de l’église de Campôme.
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Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 02 13
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English :
From Paraguay to Brazil, via Spain and Cuba, this program brings together some of the composers who, each in their own way, hold a central place in the guitar repertoire. Proceeds from the concert will go toward the restoration of the Campôme Church.
L’événement CONCERT DE PHILIPPE MOURATOGLOU AU PROFIT DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE Campôme a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI CONFLENT CANIGO
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