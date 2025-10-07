Concert de Philomène Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Concert de Philomène Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes mardi 7 octobre 2025.
Concert de Philomène
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 27 EUR
Début : 2025-10-07 20:00:00
fin : 2025-10-07 22:00:00
2025-10-07
Philomène, autrice-compositrice-interprète du territoire saintongeais, proposera un spectacle musical poétique à partir de son répertoire et de son dernier projet intitulé « Je suis reine », accompagnée de 3 musiciens. À voir absolument au Gallia !
+33 5 46 92 10 26 billetterie@galliasaintes.com
English :
Philomène, a singer-songwriter from the Saintonge region, will perform a poetic musical show based on her repertoire and her latest project, « Je suis reine », accompanied by 3 musicians. A must-see at Gallia!
German :
Philomène, Singer-Songwriterin aus der Region Saintongeais, wird eine poetische musikalische Darbietung aus ihrem Repertoire und ihrem neuesten Projekt mit dem Titel « Je suis reine » darbieten, begleitet von drei Musikern. Unbedingt im Gallia ansehen!
Italiano :
Philomène, cantautrice della Saintonge, si esibirà in uno spettacolo musicale poetico basato sul suo repertorio e sul suo ultimo progetto, « Je suis reine », accompagnata da 3 musicisti. Un appuntamento da non perdere a Gallia!
Espanol :
Philomène, cantautora de la región de Saintonge, ofrecerá un espectáculo musical poético basado en su repertorio y en su último proyecto, « Je suis reine », acompañada por 3 músicos. ¡Una cita ineludible en Gallia!
