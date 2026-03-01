Concert de piano à 4 mains avec le duo Bensimhon Châteaudun
Concert de piano à 4 mains avec le duo Bensimhon
Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir
Début : 2026-03-13 20:00:00
Dans le cadre de la saison culturelle 2026 de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun. Réservations possibles auprès de l’Ecole de Musique du Grand Châteaudun.
Entrée libre.
Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr
English :
As part of the 2026 cultural season of the Communauté de Communes du Grand Châteaudun. Reservations required at the Ecole de Musique du Grand Châteaudun.
Free admission.
