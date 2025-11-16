CONCERT DE PIANO À QUATRE MAINS À MONTFERRIER-SUR-LEZ Montferrier-sur-Lez

CONCERT DE PIANO À QUATRE MAINS À MONTFERRIER-SUR-LEZ

Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le dimanche 16 novembre 2025 à 17h, la Salle Le Devézou accueillera un concert exceptionnel de piano à quatre mains intitulé Entre deux terres, offert par la Mairie de Montferrier-sur-Lez.

Le dimanche 16 novembre 2025 à 17h, la Salle Le Devézou accueillera un concert exceptionnel de piano à quatre mains intitulé Entre deux terres, offert par la Mairie de Montferrier-sur-Lez.

Les pianistes Jeff Martin et Marzia Leandra Peña uniront leurs talents pour un programme riche et contrasté, où se rencontreront les couleurs de Ravel, la chaleur de De Falla, et les rythmes envoûtants de Piazzolla et Gardel. Un véritable voyage musical entre l’Europe et l’Amérique latine.

Habitué des scènes montferriéraines, Jeff Martin est un musicien inclassable, reconnu pour sa sensibilité et son parcours atypique. Sa complicité artistique avec Marzia Leandra Peña promet un moment d’émotion et de partage.

>Entrée gratuite Spectacle offert par la Mairie .

Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

English :

On Sunday November 16, 2025 at 5pm, the Salle Le Devézou will host an exceptional four-hand piano concert entitled Entre deux terres, presented by the Mairie de Montferrier-sur-Lez.

German :

Am Sonntag, den 16. November 2025 um 17 Uhr findet im Salle Le Devézou ein außergewöhnliches vierhändiges Klavierkonzert mit dem Titel Entre deux terres statt, das von der Stadtverwaltung von Montferrier-sur-Lez angeboten wird.

Italiano :

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17.00, la Salle Le Devézou ospiterà un eccezionale concerto di pianoforte a quattro mani intitolato Entre deux terres, presentato dalla Mairie de Montferrier-sur-Lez.

Espanol :

El domingo 16 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas, la Sala Le Devézou acogerá un excepcional concierto de piano a cuatro manos titulado Entre deux terres, presentado por la Mairie de Montferrier-sur-Lez.

L’événement CONCERT DE PIANO À QUATRE MAINS À MONTFERRIER-SUR-LEZ Montferrier-sur-Lez a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT MONTPELLIER