[Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva Varengeville-sur-Mer
[Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva Varengeville-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.
[Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva
Galerie Edouard M Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-06
Concert de piano Anastasia Andreeva
À l’occasion du week-end de Pâques, la Galerie Edouard M accueille la pianiste Anastasia Andreeva pour un concert de piano acoustique. Elle interprétera des œuvres de grands compositeurs classiques tels que Bach, Beethoven et Chopin, dans un cadre intimiste à Varengeville-sur-Mer.
Réservation très conseillée. .
Galerie Edouard M Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 00 50 36
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English : [Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva
L’événement [Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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