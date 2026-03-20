[Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva

Galerie Edouard M Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-06

Concert de piano Anastasia Andreeva

À l’occasion du week-end de Pâques, la Galerie Edouard M accueille la pianiste Anastasia Andreeva pour un concert de piano acoustique. Elle interprétera des œuvres de grands compositeurs classiques tels que Bach, Beethoven et Chopin, dans un cadre intimiste à Varengeville-sur-Mer.

Réservation très conseillée. .

Galerie Edouard M Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 00 50 36

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English : [Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva

L’événement [Concert de piano acoustique] Anastasia Andreeva Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie