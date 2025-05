Concert de piano au Château de Forbin – Château de Forbin Marseille 11e Arrondissement, 13 juin 2025 19:00, Marseille 11e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Concert de piano au Château de Forbin Vendredi 13 juin 2025 de 19h à 0h. Château de Forbin 19 boulevard de la Forbine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13 00:00:00

2025-06-13

Vivez un moment d’exception dans les jardins du Chateau de Forbin en assistant à un concert de musique classique (Chopin, Beethoven, Schubert Liszt, Debussy…) et classique de dessins animés, interprété par le virtuose Eric Artz.

Deux sessions d’une heure chacune avec une heure d’entracte pour dîner dans les jardins du château. Le repas n’est pas inclus dans le billet.



Couronné par de nombreux concours internationaux prestigieux, Eric a enflammé les scènes du monde entier de Paris à Tokyo, en passant par Londres, Mexico, Tel Aviv, Marrakech et toute l’Europe. Pianiste prodige, révélé à seulement 10 ans dans la mythique émission L’École des Fans de Jacques Martin, il est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Sa passion contagieuse pour le piano l’a conduit à participer à des projets audacieux, du cinéma français ( Le Cerveau d’Hugo , Nos Futurs ) à la télévision ( Making The Cut aux États-Unis, TF1, France 2, 3, 4), démontrant une polyvalence rare et captivante.



Chacun de ses concerts est une expérience unique, marquée par une énergie débordante, un sens profond du partage et une interaction chaleureuse avec le public, ponctuée d’anecdotes savoureuses et d’une pointe d’humour. Une invitation irrésistible à découvrir le piano sous un jour nouveau ! .

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 75 51 91 lechateaudeforbin@gmail.com

English :

Experience an exceptional moment in the gardens of the Chateau de Forbin with a concert of classical music (Chopin, Beethoven, Schubert Liszt, Debussy…) and cartoon classics, performed by virtuoso Eric Artz.

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment in den Gärten des Chateau de Forbin bei einem Konzert mit klassischer Musik (Chopin, Beethoven, Schubert Liszt, Debussy…) und klassischen Zeichentrickfilmen, vorgetragen von dem Virtuosen Eric Artz.

Italiano :

Vivete un momento eccezionale nei giardini dello Chateau de Forbin con un concerto di musica classica (Chopin, Beethoven, Schubert, Liszt, Debussy…) e classici dei cartoni animati, eseguito dal virtuoso Eric Artz.

Espanol :

Viva un momento excepcional en los jardines del Chateau de Forbin con un concierto de música clásica (Chopin, Beethoven, Schubert, Liszt, Debussy…) y clásicos de dibujos animados, interpretados por el virtuoso Eric Artz.

L’événement Concert de piano au Château de Forbin Marseille 11e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille