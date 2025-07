Concert de piano avec Alexandre Dupouy Place de la Libération Villeréal

Concert de piano avec Alexandre Dupouy

Place de la Libération Eglise Notre Dame Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-08-03

2025-08-03

Lors de ce concert de piano, vous découvrirez les compositions d’Alexandre Dupouy et un hommage aux compositeurs classiques (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov)

Place de la Libération Eglise Notre Dame Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 11 37 dupouy.alex@gmail.com

English : Concert de piano avec Alexandre Dupouy

During this piano concert, you’ll discover Alexandre Dupouy’s compositions and a tribute to classical composers (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov)

German : Concert de piano avec Alexandre Dupouy

Bei diesem Klavierkonzert werden Sie die Kompositionen von Alexandre Dupouy und eine Hommage an klassische Komponisten (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninow) entdecken

Italiano :

Durante questo concerto di pianoforte, scoprirete le composizioni di Alexandre Dupouy e un omaggio ai compositori classici (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov)

Espanol : Concert de piano avec Alexandre Dupouy

Durante este concierto de piano, descubrirá las composiciones de Alexandre Dupouy y un homenaje a los compositores clásicos (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov)

