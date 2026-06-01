Luçay-le-Libre

Concert de piano avec Claudio Chaiquin

Lieu-dit Le Coudray Luçay-le-Libre Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Nous vous attendons nombreux le samedi 6 juin 2026 à 18h, au Château du Coudray, pour le concert du remarquable pianiste Claudio Chaiquin Résonnances romantiques de Beethoven à La Colina .

Le concert sera accompagné d’une exposition des œuvres sur papier de Jean-Marc Alesi, et suivi d’un dîner convivial. Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 03 juin.

Claudio Chaiquin, pianiste franco-argentin formé à Buenos Aires puis à Paris, lauréat de plusieurs concours internationaux, ayant joué en Europe et en Amérique latine, enseigne au Conservatoire W. A. Mozart de Paris. Il a enregistré des œuvres de Liszt et Schmitt, et a été nommé Chevalier des Arts et Lettres. Jean-Marc Alesi, peintre diplômé des Beaux-Arts de Marseille, vit à Paris. Son travail explore la représentation du vivant, notamment le corps, en intégrant diverses techniques et réflexions sur le passé et le futur. 10 .

Lieu-dit Le Coudray Luçay-le-Libre 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 1 45 44 40 12 christinaburrus@gmail.com

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English :

We look forward to welcoming you to Château du Coudray on Saturday June 6, 2026 at 6pm, for a concert by the remarkable pianist Claudio Chaiquin: Romantic resonances: from Beethoven to La Colina .

L’événement Concert de piano avec Claudio Chaiquin Luçay-le-Libre a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Champs d’Amour