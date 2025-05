Concert de piano avec Josselin Matignon – Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer, 2 juillet 2025 15:00, Dives-sur-Mer.

Une invitation à vivre un voyage immersif en musique et en images. Cet instant partagé avec le pianiste Josselin Matignon est l’occasion de savourer un moment calme, méditatif et poétique autour de la beauté de la nature, et de la nostalgie des souvenirs d’enfance. Réservation obligatoire.

English : Concert de piano avec Josselin Matignon

German : Concert de piano avec Josselin Matignon

Eine Einladung zu einer immersiven Reise in Musik und Bildern. Dieser gemeinsame Moment mit dem Pianisten Josselin Matignon ist eine Gelegenheit, einen ruhigen, meditativen und poetischen Moment zu genießen, der von der Schönheit der Natur und der Nostalgie der Kindheitserinnerungen geprägt ist. Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Un invito a compiere un viaggio immersivo tra musica e immagini. Questo momento condiviso con il pianista Josselin Matignon è un’occasione per assaporare un momento calmo, meditativo e poetico basato sulla bellezza della natura e sulla nostalgia dei ricordi d’infanzia. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Una invitación a realizar un viaje inmersivo a través de la música y las imágenes. Este momento compartido con el pianista Josselin Matignon es una oportunidad para saborear un momento tranquilo, meditativo y poético basado en la belleza de la naturaleza y la nostalgia de los recuerdos de la infancia. Imprescindible reservar.

