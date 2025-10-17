Concert de piano contradictions et dialogues en hommage à Ernst Bloch Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement

Concert de piano contradictions et dialogues en hommage à Ernst Bloch Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Concert de piano contradictions et dialogues en hommage à Ernst Bloch

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 19h15. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-10-17 19:15:00

La galerie Zemma vous invite à trois événements autour du philosophe Ernst Bloch du jeudi 16 au samedi 18 octobre.

Le programme de ce concert s’inscrit dans le projet Contradictions et Dialogues, une collection d’œuvres pour piano solo ou piano et électronique, toutes divisées en deux parties. La première, axée sur le dialogue, présente des compositions qui s’inspirent d’une sélection du répertoire de Beethoven, ainsi que certaines œuvres personnelles. Deux œuvres d’Antonio Valente (organiste et claveciniste napolitain de la Renaissance, 1520-1580) seront présentées en dialogue avec une nouvelle pièce de Petra Cini pour piano solo. La seconde, axée sur les contradictions, présente une collection d’œuvres personnelles et d’autres compositeurs, qui mettent l’accent sur la juxtaposition.









Petra Cini est une jeune compositrice et pianiste italienne installée aux Pays-Bas. Elle se concentre sur la création de représentations musicales en lien avec les mathématiques et s’engage dans une exploration de l’intersection entre la musique ancienne et la musique contemporaine. Elle a joué dans de nombreuses salles de concert aux Pays-Bas, en Italie et en France (à l’Ircam). Sa production artistique comprend des compositions pour grands ensembles et des performances en solo, en s’appuyant sur l’acoustique et l’électronique. .

Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Galerie Zemma invites you to three events focusing on the philosopher Ernst Bloch from Thursday October 16 to Saturday October 18.

German :

Die Galerie Zemma lädt Sie von Donnerstag, dem 16. bis Samstag, dem 18. Oktober zu drei Veranstaltungen rund um den Philosophen Ernst Bloch ein.

Italiano :

La Galerie Zemma vi invita a partecipare a tre eventi dedicati al filosofo Ernst Bloch da giovedì 16 a sabato 18 ottobre.

Espanol :

Del jueves 16 al sábado 18 de octubre, la Galería Zemma le invita a tres actos dedicados al filósofo Ernst Bloch.

