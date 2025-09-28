CONCERT DE PIANO COULEURS D’ESPAGNE Les Aires
CONCERT DE PIANO COULEURS D’ESPAGNE Les Aires dimanche 28 septembre 2025.
CONCERT DE PIANO COULEURS D’ESPAGNE
76 chemin de Rossigné Les Aires Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Les Dimanches de Cantemerle vous propose le dimanche 28 septembre à 18h
un Concert de Piano Couleurs d’Espagne
par Nadine Lavagna
Compositeur Granado, Infantes, Albeniz
Concert suivi d’un apéro repas partagé
Renseignement au 06 80 67 71 05
en libre participation au profit d’Haïti
Les Dimanches de Cantemerle vous propose le dimanche 28 septembre à 18h
un Concert de Piano Couleurs d’Espagne
par Nadine Lavagna
Compositeur Granado, Infantes, Albeniz
Concert suivi d’un apéro repas partagé
Renseignement au 06 80 67 71 05
en libre participation au profit d’Haïti .
76 chemin de Rossigné Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 80 67 71 05
English :
Les Dimanches de Cantemerle invites you to Sunday, September 28 at 6 pm
a Couleurs d’Espagne Piano Concert
by Nadine Lavagna
Composers: Granado, Infantes, Albeniz
Concert followed by an aperitif shared meal
Information at 06 80 67 71 05
free participation in aid of Haiti
German :
Les Dimanches de Cantemerle bietet Ihnen am Sonntag, den 28. September um 18 Uhr Folgendes an
ein Klavierkonzert « Couleurs d’Espagne » (Farben Spaniens)
von Nadine Lavagna
Komponisten: Granado, Infantes, Albeniz
Konzert mit anschließendem Aperitif gemeinsames Essen
Informationen unter 06 80 67 71 05
bei freier Teilnahme zugunsten von Haiti
Italiano :
Domenica 28 settembre alle 18.00, Les Dimanches de Cantemerle presenta
un concerto per pianoforte I colori della Spagna
di Nadine Lavagna
Compositori: Granado, Infantes, Albeniz
Concerto seguito da un aperitivo pasto condiviso
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 80 67 71 05
partecipazione gratuita in aiuto di Haiti
Espanol :
El domingo 28 de septiembre a las 18h, Les Dimanches de Cantemerle presentan
un concierto de piano Colores de España
por Nadine Lavagna
Compositores: Granado, Infantes, Albéniz
Concierto seguido de un aperitivo comida compartida
Para más información, llame al 06 80 67 71 05
participación gratuita en ayuda de Haití
L’événement CONCERT DE PIANO COULEURS D’ESPAGNE Les Aires a été mis à jour le 2025-09-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB