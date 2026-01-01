Concert de piano Dambach-la-Ville

Concert de piano

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 20:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Nous vous présentons un récital pianistique exceptionnel, au cours duquel sera présentée la musique de trois grands romantiques du piano Frédéric Chopin, Franz Liszt et Sergueï Rachmaninov. L’événement entièrement empli de sonorités, d’émotions et de profonde réflexion, tandis que le piano deviendra un espace de dialogue intense entre les styles et la sensibilité artistique sans oublier l’hommage indirect rendu au premier des romantiques, Franz Schubert.

L’ensemble du concert est interprété par Aleksandra Adamiec, dont l’interprétation est marquée par une maturité artistique, une grande sensibilité et un engagement total. Chaque œuvre est présentée avec un soin particulier apporté au détail et au style, et le message musical est conduit avec clarté et logique intérieure. Le public est guidé à travers un univers sonore riche, dans lequel l’histoire de la musique, l’émotion et l’expérience personnelle sont unis en une interprétation artistique fastueuse.

La première partie sera consacrée à l’œuvre de Franz Liszt . Dès le début du concert, la virtuosité, le dramaturgie et le caractère monumental de la musique seront mis en lumière. Le son du piano d’abord vif, léger et plein de virtuosité, sera par la suite traité comme l’orchestre, sa puissance étant associée à une technicité extrême. Les contrastes dynamiques, déchaînes tels les éléments, attendrons les sommets, en particulier dans l’Étude d’Exécution Transcendante n°12.

Ensuite, l’œuvre de Frédéric Chopin, plus intimiste au départ, touchera également des cordes dramatiques où la virtuosité et caractère personnel de la musique sont mis en lumière. Le piano fut, dès le plus jeune âge, le confident le plus intime de Chopin ! Ainsi la narration musicale sera menée avec ampleur et passion, entraînant le public dans un univers d’émotions intenses, de la revolte au triomphe en fanfare.

Troisième grand compositeur de la soirée, facilement reconnaissable à travers les lignes mélodiques conduites avec délicatesse, et la riche palette de couleurs du piano, pleinement exploitée. Serge Rachmaninov crée l’atmosphère de concentration et de silence intérieur dans ses Moments musicaux . Les auditeurs seront invités à pénétrer dans un monde d’expériences personnelles, de nostalgie et de rêverie poétique. Le point culminant du concert est atteint par la profonde intensité émotionnelle, une respiration large de la phrase musicale et la mélancolie russe caractéristiques. Les harmonies denses et les accords puissants construisent une tension qui imprègne tout l’espace de la salle de concert. Les émotions sont amplifiées avec un grandiose Prélude en Ut dièse mineur, ayant apporté les premiers moment de la gloire à son compositeur. .

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

We present an exceptional piano recital, featuring the music of three great piano romantics: Frédéric Chopin, Franz Liszt and Sergueï Rachmaninov.

