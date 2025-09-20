Concert de piano de Catherine Sarasin Centre Artistique de Piégon Piégon

Concert de piano de Catherine Sarasin

Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Au programme des oeuvres Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.

Concert suivi du verre de l’amitié en présence de l’artiste.

Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

English : Catherine Sarasin piano concert

Program: Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.

Concert followed by a welcome drink in the presence of the artist.

German : Klavierkonzert von Catherine Sarasin

Auf dem Programm stehen Werke von Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.

Konzert, gefolgt von einem Glas Freundschaft in Anwesenheit des Künstlers.

Italiano :

Il programma comprende opere di Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov e Raff/Verdi.

Concerto seguito da un aperitivo in presenza dell’artista.

Espanol :

El programa incluye obras de Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov y Raff/Verdi.

Concierto seguido de una copa en presencia del artista.

