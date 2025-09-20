Concert de piano de Catherine Sarasin Centre Artistique de Piégon Piégon
Concert de piano de Catherine Sarasin Centre Artistique de Piégon Piégon samedi 20 septembre 2025.
Concert de piano de Catherine Sarasin
Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Au programme des oeuvres Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.
Concert suivi du verre de l’amitié en présence de l’artiste.
.
Centre Artistique de Piégon 349 Chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
English : Catherine Sarasin piano concert
Program: Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.
Concert followed by a welcome drink in the presence of the artist.
German : Klavierkonzert von Catherine Sarasin
Auf dem Programm stehen Werke von Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov, Raff/Verdi.
Konzert, gefolgt von einem Glas Freundschaft in Anwesenheit des Künstlers.
Italiano :
Il programma comprende opere di Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov e Raff/Verdi.
Concerto seguito da un aperitivo in presenza dell’artista.
Espanol :
El programa incluye obras de Haydn, Schubert, Ravel, Boulanger, Chopin, Rachmaninov y Raff/Verdi.
Concierto seguido de una copa en presencia del artista.
L’événement Concert de piano de Catherine Sarasin Piégon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale