CONCERT DE PIANO DE JAZZ

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Jesús Hernández, maître du flamenco-jazz contemporain, se produit en solo avec son répertoire original où, à partir du flamenco, il ouvre des fenêtres sur d’autres genres.

Jésus Hernandez a été imprégné par le flamenco populaire que son père écoutait sans cesse. Après des études au conservatoire, des expériences avec les musiciens blues , Jésus Hernandez a consacré des années à peaufiner un répertoire de fusion entre le jazz et le flamenco, offrant depuis des concerts très personnalisés.

Il a également collaboré à des enregistrements et composé et/ou arrangé la musique de différents spectacles théâtraux, tels que diverses actions poétiques avec Mónica Francés, ou encore Cabaret Líquido , prix MAX du meilleur musical de 2008 en Espagne.

Il crée à New York le groupe de fusion NewBojaira et enregistre ZorongoBlu en 2018, avec la collaboration de Randy Brecker. En tournée au Festival d’Atlanta, à Denver, au Festival de flamenco de New York, au Jazz at Lincoln Center, au Colegio de España de Paris, … 0 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jesús Hernández, master of contemporary flamenco-jazz, performs solo with his original repertoire where, starting from flamenco, he opens windows onto other genres.

L’événement CONCERT DE PIANO DE JAZZ Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-12-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE