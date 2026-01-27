Concert de piano de Manuel Lucas au château de Creully Château de Creully Creully sur Seulles

Concert de piano de Manuel Lucas au château de Creully

Château de Creully 30 place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

2026-02-08 16:00:00

2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Le 2e concert de la saison 2026 de Musique en écrin va nous transporter bien après l’époque baroque du premier concert Pour réchauffer nos esprits, Manuel Lucas nous propose de nous installer dans un salon musical au cœur du XIXe siècle, à Leipzig, en Allemagne.

Nous sommes en 1843, le compositeur Felix Mendelssohn est joué dans toute la ville, il fonde le Conservatoire de Leipzig. Cette même année 1843 voit naître le compositeur norvégien Edward Grieg qui 15 ans plus tard étudiera piano et composition dans ce même Conservatoire, en Allemagne.

Félix Mendelssohn partira trop vite pour rencontrer le jeune prodige, mais eux deux ont en commun l’art du piano de salon, l’art de complaire, l’écriture de compositions nommées Pièces Lyriques ou Romances sans Paroles qui rassurent et ravissent les oreilles du public intimiste de l’époque.

Venez nombreux profiter de ce moment avec le captivant conteur et pianiste Manuel Lucas dans la belle salle voûtée du château de Creully. .

English : Concert de piano de Manuel Lucas au château de Creully

The 2nd concert in the 2026 Musique en écrin season will take us far beyond the Baroque era of the first concert: to warm our spirits, Manuel Lucas invites us to a musical salon in 19th-century Leipzig, Germany.

