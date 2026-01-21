Concert de piano en nocturne

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Dans le prolongement de la Nuit des Conservatoires, et après le succès de la première édition à Villefranche de Rouergue en 2024, les élèves pianistes des Cycles 2 et 3 se réunissent pour un deuxième opus des concerts Piano en nocturne.

Le piano est l’instrument du soliste par excellence. Ce concert est pour les élèves du Conservatoire l’occasion de partager un beau moment de musique sous le signe de l’exigence et de la convivialité.

A deux ou quatre mains, ils présentent un programme mêlant divers styles et époques. Bach, Chopin, Fauré, Debussy, seront au programme de cette belle soirée musicale.

A écouter sans modération. .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 80 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following on from the Nuit des Conservatoires, and after the success of the first edition in Villefranche de Rouergue in 2024, Cycles 2 and 3 piano students get together for a second opus of Piano en nocturne concerts.

L’événement Concert de piano en nocturne Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-01-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)