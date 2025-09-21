Concert de piano et chant Église de la Sainte-Trinité Frenelles-en-Vexin

Durée 1h.

L’AALEC vous invite à venir écouter le désormais traditionnel concert de journées du patrimoine, avec cette année un concert de piano et chant avec Michel SCHOUMAN au piano et Franck LUNION, baryton, au chant pour un programme varié avec des œuvres de Schumann, Ibert, Ravel et Cole Porter.

Église de la Sainte-Trinité Rue Saint-Jean, Corny, 27700 Fresnelles-en-Vexin Frenelles-en-Vexin 27700 Corny Eure Normandie

(c) AALEC – Hervé Grosdoit-Artur