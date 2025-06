Concert de piano et trompette – Pôle Jeunesse Chablis 18 juin 2025 19:00

Yonne

Concert de piano et trompette Pôle Jeunesse 7 Rue du Cantarra Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 19:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Une soirée musicale riche et variée ! Les élèves des classes de piano de Chablis et Vermenton s’associent à la classe de trompette pour un concert aux sonorités harmonieuses. Piano et cuivres se rencontrent pour une soirée musicale pleine de surprises. .

Pôle Jeunesse 7 Rue du Cantarra

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 09 99 96 ecole.musique@3cvt.fr

English : Concert de piano et trompette

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de piano et trompette Chablis a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois