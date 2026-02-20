Concert de piano – Faits pour s’entendre Conservatoire Frédéric Chopin Paris

Unis par la musique et par le cœur, ils font dialoguer le jazz et le classique sur un seul piano, à quatre mains. De cette union naît une alchimie musicale et humaine d’une rare évidence.Chaque note jouée est un murmure complice, chaque silence une promesse. Il suffit de les voir et de les entendre pour jurer qu’ils sont faits pour s’entendre.

À la ville comme à la scène, Louise Akili & Dexter Goldberg forment une alliance inattendue.

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris

https://my.weezevent.com/faits-pour-sentendre-concert-de-piano



