Concert de piano Guilhem Fabre Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Théâtre Municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers

Dimanche 16 novembre à 17h, vivez un moment musical rare avec le pianiste virtuose Guilhem Fabre, en partenariat avec le Rotary Club.

Formé dans les plus grandes écoles, Guilhem rencontre aujourd’hui un succès international. Salué pour la finesse de son jeu, il est aussi très engagé dans des projets culturels à vocation sociale et solidaire. Son répertoire, à la fois exigeant et accessible, mêle les grands classiques du piano à des œuvres plus contemporaines, toujours interprétées avec sensibilité et générosité. .

