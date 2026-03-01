Concert de piano

Lieu-dit Le Coudray Luçay-le-Libre Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Nous vous attendons nombreux à l’occasion du concert de Jay Gottlieb American Standards qui se tiendra au Château du Coudray (36).

Jay Gottlieb a fait ses études à la High School of Performing Arts, à la Juilliard School et à l’Université de Harvard dont il est diplômé “Master of Arts” et où il a aussi enseigné. Il a remporté de nombreux prix internationaux et a pris part à de nombreux festivals internationaux. Il donne régulièrement des conférences, stages, et master classes sur divers aspects de la musique du XXe et XXIème siècles. Le gouvernement américain a nommé Jay Gottlieb pianiste officiel afin de représenter son pays dans le monde entier.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 15 Mars. 10 .

Lieu-dit Le Coudray Luçay-le-Libre 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 1 45 44 40 12 christinaburrus@gmail.com

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English :

Following the success of last year’s workshop, Château du Coudray once again invites sculptor Raphael Scorbiac to share his passion in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Concert de piano Luçay-le-Libre a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Champs d’Amour