Tarif : – – EUR

Gratuit

Organisé par l’Ecole de Musique de Lunéville

Avec la participation de Red Radoja, autour des oeuvres de Tahanis,

jeune compositeur nancéienTout public

Médiathèque de l’Orangerie 4 Rue du Colonel Clarenthal

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78

English :

Organized by the Lunéville School of Music

With the participation of Red Radoja, around the works of Tahanis,

young composer from Nancy

German :

Organisiert von der Ecole de Musique de Lunéville

Unter Mitwirkung von Red Radoja, rund um die Werke von Tahanis,

junger Komponist aus Nancy

Italiano :

Organizzato dalla Scuola di Musica di Lunéville

Con la partecipazione di Red Radoja, intorno alle opere di Tahanis,

giovane compositore di Nancy

Espanol :

Organizado por la Escuela de Música de Lunéville

Con la participación de Red Radoja, en torno a las obras de Tahanis,

joven compositor de Nancy

