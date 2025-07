Concert de piano Lutter

Concert de piano Lutter vendredi 5 septembre 2025.

rue de l'Église Lutter Haut-Rhin

Vendredi 2025-09-05 19:30:00

2025-09-05 22:00:00

2025-09-05

Le pianiste Evi Ciglia i s’épanouit dans les paysages sonores de la musique néoclassique et contemporaine. chaque morceau est une invitation à un voyage sensoriel. Réservation conseillée!

Concert de piano avec Evi Ciglia “Le Règne de l’Eau”

Evi Ciglia est un pianiste qui s’épanouit dans les paysages sonores de la musique néoclassique et contemporaine.

Dans “Le Règne de l’Eau”, il explore la puissance, la sérénité, la fluidité et parfois même la mélancolie associées à l’eau. Chaque morceau est une invitation à un voyage sensoriel, où les notes s’écoulent comme des ruisseaux, s’étendent comme des lacs paisibles ou déferlent comme des vagues impétueuses.

« Le Règne de l’Eau » est plus qu’un simple recueil de morceaux de piano ; c’est une exploration musicale de la relation intime entre l’homme et l’environnement, une méditation sur la nature cyclique de l’eau et son influence sur nos vies.

Le Grenier de Lutter, dans son écrin de verdure à côté de la petite rivière, est le lieu magique pour se laisser porter par “Le Règne de l’Eau”. 0 .

rue de l’Église Lutter 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 78 21 francois.hengy@orange.fr

English :

Pianist Evi Ciglia i blossoms in the soundscapes of neoclassical and contemporary music. Each piece is an invitation to a sensory voyage. Reservations recommended!

German :

Die Pianistin Evi Ciglia i blüht in den Klanglandschaften der neoklassischen und zeitgenössischen Musik auf. Jedes Stück ist eine Einladung zu einer sinnlichen Reise. Reservierung empfohlen!

Italiano :

La pianista Evi Ciglia i sboccia nei paesaggi sonori della musica neoclassica e contemporanea. Ogni brano è un invito a un viaggio sensoriale. Prenotazione consigliata!

Espanol :

La pianista Evi Ciglia i florece en los paisajes sonoros de la música neoclásica y contemporánea. Cada pieza es una invitación a un viaje sensorial. Se recomienda reservar

