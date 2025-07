Concert de piano Manuel Lucas Place du Général de Gaulle Dinard

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-10 20:30:00

2025-08-10

Concert de Piano « Spirituels & Romantiques »

Tournée estivale du pianiste Manuel Lucas dans les cités balnéaires de Normandie et Bretagne.

Franz Schubert, Frédéric Chopin et Franz Liszt, les trois compositeurs de ce programme, sont les marqueurs du romantisme au piano, leurs œuvres sont le reflet de leurs émotions. Au-delà des tourments, leur musique se veut apaisante, et telle est aussi la volonté de ces concerts paix et espoirs. Ainsi, Manuel Lucas nous invite au voyage via les Nocturnes de Chopin, les Impromptus de Schubert et les Ave Maria de Liszt

Informations et réservations sur https://manuel-lucas.com ou par téléphone au 06 66 38 00 14 .

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 38 00 14

