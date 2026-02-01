Concert de piano Salle des fêtes Meyrargues

Concert de piano

Dimanche 15 février 2026 de 17h à 18h30. Salle des fêtes Avenue d’Albertas Meyrargues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Concert 2 pianos et 4 mains.

Duo Darius Milhaud se propose d’effectuer un récital de piano très original construit autour de ces œuvres pour piano solo et piano à quatre mains.

2 sœurs issues de la grande école de piano russe Arminé SOGOMONYAN et Anaït SEREKIAN. .

Salle des fêtes Avenue d’Albertas Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 64 89 52 assurances@meyrargues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert for 2 pianos and 4 hands.

L’événement Concert de piano Meyrargues a été mis à jour le 2026-02-02 par Provence Tourisme