Concert de piano Salle des fêtes Meyrargues

Dimanche 15 février 2026 de 17h à 18h30. Salle des fêtes Avenue d’Albertas Meyrargues Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Concert 2 pianos et 4 mains.
Duo Darius Milhaud se propose d’effectuer un récital de piano très original construit autour de ces œuvres pour piano solo et piano à quatre mains.
2 sœurs issues de la grande école de piano russe Arminé SOGOMONYAN et Anaït SEREKIAN. .
Salle des fêtes Avenue d’Albertas Meyrargues 13650 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 64 89 52 assurances@meyrargues.fr
Concert for 2 pianos and 4 hands.
