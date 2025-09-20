Concert de piano Nadine Sadarnac Église Saint-Priest Saint-Priest-Ligoure
Concert de piano Nadine Sadarnac
Église Saint-Priest Le bourg Saint-Priest-Ligoure Haute-Vienne
Gratuit
2025-09-20
Quand le piano fait son cinéma… Venez passer un beau moment d’écoute. .
Église Saint-Priest Le bourg Saint-Priest-Ligoure 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 46 43 liengoure@gmail.com
