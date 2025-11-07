CONCERT DE PIANO Perpignan
Chemin du Mas Ducup Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Début : 2025-11-07 18:30:00
A la Chapelle Saint Jean-Paul II, Parc Ducup
English :
At the Chapelle Saint Jean-Paul II, Parc Ducup
German :
In der Kapelle des Heiligen Johannes Paul II., Parc Ducup
Italiano :
Presso la Cappella Saint Jean-Paul II, Parc Ducup
Espanol :
En la Capilla San Juan Pablo II, Parque Ducup
