Concert de piano Tomas Alegre Verges
Concert de piano Tomas Alegre Verges dimanche 25 octobre 2026.
Concert de piano Tomas Alegre
Château Verges Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Pianiste argentin .
Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com
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English : Concert de piano Tomas Alegre
L’événement Concert de piano Tomas Alegre Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION