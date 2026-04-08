Montaigut-sur-Save

CONCERT DE PIANO & VERNISSAGE DE PEINTURE

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Lise Lienhard nous fait la grande joie de revenir à L’espace tribuche, avec un beau programme !

Profitez du concert de piano de LISE LIENHARD avec au programme Bach, Scartatti, Schubert, Ravel, Cage, Bartok, Chopin et Sisask… Le même jour, le vernissage de l’exposition de la peinture Elisabeth Valle aura lieu.

L’enjeu d’Elisabeth Valle est de nous faire connaitre un langage et de redéfinir son propre rôle, celui même d’aborder un monde spirituel fait d’actions graphiques au demeurant d’une intensité flagrante. Son trait est sûr, sans faille, son abstraction revêt des caractéristiques d’une octogonalité exemplaire. A l’opposé du mythe de Sisyphe, Elisabeth atteint sa cible du premier coup. A partir d’un simple croquis, elle compose une envolée de formes et d’espaces se conjuguant au pluriel avec une dextérité évidente. Il n’y a aucun doute, les œuvres d’Elisabeth Valle deviennent une grammaire qui repousse les frontières philosophiques, éthiques et sociales. 12 .

ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

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English :

Lise Lienhard is delighted to be back at L’espace tribuche, with a great program!

L’événement CONCERT DE PIANO & VERNISSAGE DE PEINTURE Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE