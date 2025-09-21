Concert de piano, violoncelle et violon Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Arbois

Concert de piano, violoncelle et violon Dimanche 21 septembre, 17h00 Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura

Participation libre au profit de l’association.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert organisé par l’association Pianos en Arbois sur un piano Gaveau de 1926, au cœur du salon des Sarret de Grozon. Trois musiciens d’exception viendront enchanter ces lieux : Guillaume Bellom (piano), Claire Thirion (violoncelle) et Jérôme Akoka (violon).

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…

© Ville d’Arbois