Concert de piano-voix de Guillaume Ledoux et Franck Ciup

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

En ouverture du salon de l’Envolée des livres, un concert aura lieu le vendredi 24 avril à 18h30 à la Chapelle des Rédemptoristes.

Un Franck Ciup, pianiste et Guillaume Ledoux, chanteur des Blankass, unissent leur talent pour offrir un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre de notre patrimoine. Un moment suspendu où le piano et la voix se répondent avec justesse et passion, pour célébrer toute la richesse de la chanson française. .

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire salondulivre@chateauroux-metropole.fr

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English :

To open the Envolée des livres fair, a concert will be held on Friday April 24 at 6:30 pm at the Chapelle des Rédemptoristes.

L’événement Concert de piano-voix de Guillaume Ledoux et Franck Ciup Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme