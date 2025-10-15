Concert de piano-voix de Guillaume Ledoux et Franck Ciup Châteauroux
Concert de piano-voix de Guillaume Ledoux et Franck Ciup Châteauroux vendredi 24 avril 2026.
Concert de piano-voix de Guillaume Ledoux et Franck Ciup
14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
En ouverture du salon de l’Envolée des livres, un concert aura lieu le vendredi 24 avril à 18h30 à la Chapelle des Rédemptoristes.
Un Franck Ciup, pianiste et Guillaume Ledoux, chanteur des Blankass, unissent leur talent pour offrir un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre de notre patrimoine. Un moment suspendu où le piano et la voix se répondent avec justesse et passion, pour célébrer toute la richesse de la chanson française. .
14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire salondulivre@chateauroux-metropole.fr
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English :
To open the Envolée des livres fair, a concert will be held on Friday April 24 at 6:30 pm at the Chapelle des Rédemptoristes.
L’événement Concert de piano-voix de Guillaume Ledoux et Franck Ciup Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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