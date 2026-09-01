Concert de piano « Wonderland » Moulin de Beauvert Donzère
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Beauvert · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Concert de piano « Wonderland »
Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le pianiste Guilhem Fontès, accompagné du percussionniste Thomas Bourgois, emmène le public dans un voyage mêlant jazz, musique classique et sonorités méditerranéennes, par la compagnie Plooc’s Ploc’s.
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Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
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English : Concert de piano « Wonderland »
Pianist Guilhem Fontès, accompanied by percussionist Thomas Bourgois, takes the audience on a journey blending jazz, classical music, and Mediterranean sounds, presented by the Plooc’s Ploc’s theater company.
L’événement Concert de piano « Wonderland » Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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