Informations pratiques

Donzère

Concert de piano « Wonderland »

Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le pianiste Guilhem Fontès, accompagné du percussionniste Thomas Bourgois, emmène le public dans un voyage mêlant jazz, musique classique et sonorités méditerranéennes, par la compagnie Plooc’s Ploc’s.

.

Moulin de Beauvert Allée des Genêts Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de piano « Wonderland »

Pianist Guilhem Fontès, accompanied by percussionist Thomas Bourgois, takes the audience on a journey blending jazz, classical music, and Mediterranean sounds, presented by the Plooc’s Ploc’s theater company.

L’événement Concert de piano « Wonderland » Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence