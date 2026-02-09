Concert de Pierre Durand, guitares solo Rue des Arts Cherbourg-en-Cotentin
Concert de Pierre Durand, guitares solo
Rue des Arts Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
2026-03-06
Pierre DURAND, guitariste exceptionnel, compositeur talentueux et arrangeur créatif. Il ne cherche pas à opposer les genres mais au contraire à les faire cohabiter, considérant que le jazz est par nature une musique protéiforme. Ainsi, on entend dans son jeu aussi bien le blues que la musique d’Afrique de l’Ouest, les harmonies européennes, la pop, le rock, le hip-hop, le swing et le groove. .
Rue des Arts Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com
