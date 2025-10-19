Concert de Pierre-Pauk DANZIN Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé
Concert de Pierre-Pauk DANZIN Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé dimanche 19 octobre 2025.
Concert de Pierre-Pauk DANZIN
Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-19 16:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Pierre-Pauk Danzin, c’est une voix vibrante et mélodieuse, portée par une écriture poétique et précise, dans la lignée des grands comme LEPREST, NOUGARO, et FERRÉ
Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com
English :
Pierre-Pauk Danzin is a vibrant and melodious voice, carried by a poetic and precise writing style, in the tradition of greats such as LEPREST, NOUGARO, and FERRÉ
German :
Pierre-Pauk Danzin ist eine vibrierende und melodische Stimme, die von einem poetischen und präzisen Schreibstil getragen wird, in der Tradition von Größen wie LEPREST, NOUGARO und FERRÉ
Italiano :
Pierre-Pauk Danzin ha una voce vibrante e melodiosa, sostenuta da una scrittura poetica e precisa nella tradizione di grandi come LEPREST, NOUGARO e FERRÉ
Espanol :
Pierre-Pauk Danzin posee una voz vibrante y melodiosa, apoyada por una escritura poética y precisa en la tradición de grandes como LEPREST, NOUGARO y FERRÉ
