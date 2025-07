Concert de Pierre-Paul Danzin Bistrot Culture Ainay-le-Château

Concert de Pierre-Paul Danzin Bistrot Culture Ainay-le-Château dimanche 10 août 2025.

Concert de Pierre-Paul Danzin

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Découvrez Pierre Paul Danzin, poète creusois, au Bistrot Culture à Ainay-le-Château, le dimanche 10 août ! Au programme chansons et poésie.

Participation au chapeau.

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 bistrotculture@gmail.com

English :

Discover Creuse poet Pierre Paul Danzin at the Bistrot Culture in Ainay-le-Château on Sunday August 10! On the program: songs and poetry.

Participation by hat.

German :

Erleben Sie Pierre Paul Danzin, einen Dichter aus dem Creus, am Sonntag, den 10. August, im Bistrot Culture in Ainay-le-Château! Auf dem Programm stehen Chansons und Poesie.

Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Scoprite Pierre Paul Danzin, poeta della Creuse, al Bistrot Culture di Ainay-le-Château domenica 10 agosto! In programma: canzoni e poesie.

Partecipazione a cappello.

Espanol :

Descubra a Pierre Paul Danzin, poeta de Creuse, en el Bistrot Culture de Ainay-le-Château el domingo 10 de agosto En el programa: canciones y poesía.

Participación a la gorra.

L’événement Concert de Pierre-Paul Danzin Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-07-25 par Montluçon Tourisme