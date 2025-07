Concert de Pierre Pichard Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert de Pierre Pichard Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 11 juillet 2025.

Concert de Pierre Pichard

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 23:30:00

2025-07-11

Concert de Pierre Pichard Style chanson / chants de marins.

Dîner à 19h, concert à 21h.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

English : Concert de Pierre Pichard

Concert by Pierre Pichard Style chanson / chants de marins.

Dinner at 7pm, concert at 9pm.

German :

Konzert von Pierre Pichard Stil Chanson / Seemannslieder.

Abendessen um 19 Uhr, Konzert um 21 Uhr.

Italiano :

Concerto di Pierre Pichard Canzoni e canti di mare.

Cena alle 19.00, concerto alle 21.00.

Espanol :

Concierto de Pierre Pichard Canciones y chanteys marinos.

Cena a las 19 h, concierto a las 21 h.

