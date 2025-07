Concert de plage Feeling Good à La Vague Châtelaillon-Plage

Concert de plage Feeling Good à La Vague Châtelaillon-Plage vendredi 1 août 2025.

Concert de plage Feeling Good à La Vague

52 Boulevard de la mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Tout l’été, La Vague vous donne rendez-vous chaque vendredi pour profiter de concerts live sur la terrasse face à la mer!

.

52 Boulevard de la mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Beach concert Feeling Good at La Vague

All summer long, La Vague invites you to enjoy live concerts every Friday on the terrace overlooking the sea!

German : Strandkonzert Feeling Good in La Vague

Den ganzen Sommer über lädt Sie La Vague jeden Freitag zu Live-Konzerten auf der Terrasse mit Blick auf das Meer ein!

Italiano :

Ogni venerdì per tutta l’estate, La Vague vi invita a godervi i concerti dal vivo sulla terrazza con vista sul mare!

Espanol : Concierto en la playa Feeling Good en La Vague

Todos los viernes del verano, La Vague le invita a disfrutar de conciertos en directo en su terraza con vistas al mar.

L’événement Concert de plage Feeling Good à La Vague Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage