Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage

Concert de plage PNP à La Vague Châtelaillon-Plage vendredi 25 juillet 2025.

Concert de plage PNP à La Vague

52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : Vendredi 2025-07-25

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25 2025-08-15

Retrouvez PNP pour un vendredi soir en musique au bistrot La Vague. Cocktails, tapas, live… l’été comme on l’aime !

52 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Beach concert PNP at La Vague

Join PNP for a Friday night of music at the bistrot La Vague. Cocktails, tapas, live music… summer just the way we like it!

German : Strandkonzert PNP in La Vague

Treffen Sie PNP für einen Freitagabend mit Musik im Bistro La Vague. Cocktails, Tapas, Livemusik… der Sommer, wie wir ihn lieben!

Italiano :

Unitevi a PNP per un venerdì sera di musica al bistrot La Vague. Cocktail, tapas, musica dal vivo… l’estate come piace a noi!

Espanol : Concierto en la playa PNP en La Vague

Únase a PNP para una noche de música de viernes en el bistrot La Vague. Cócteles, tapas, música en directo… ¡el verano como nos gusta!

