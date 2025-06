Concert de Planet of Pixies (tribute Pixies) O’DonNeil Irish Pub Ploudalmézeau 10 juillet 2025 21:30

Finistère

Concert de Planet of Pixies (tribute Pixies) O’DonNeil Irish Pub 32 rue du port Portsall Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 21:30:00

fin : 2025-07-10 23:30:00

Date(s) :

2025-07-10

Planet of Pixies, seul et unique tribute band français consacré au groupe de rock alternatif américain Pixies, fait un arrêt en Finistère. Il vous propose de découvrir ou re-découvrir en live la richesse de la discographie pop rock punk & surf de ce groupe idolâtré par David Bowie et ayant influencé de nombreux groupes (Nirvana, Radiohead, Weezer, Eiffel, …).

Espérant partager ce moment avec vous. .

O’DonNeil Irish Pub 32 rue du port Portsall

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 70 96 19 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Planet of Pixies (tribute Pixies) Ploudalmézeau a été mis à jour le 2025-06-24 par OT IROISE BRETAGNE