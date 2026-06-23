Concert de plein air Forges-les-Eaux
Concert de plein air Forges-les-Eaux vendredi 10 juillet 2026.
Forges-les-Eaux
Concert de plein air
Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
L’Orchestre d’Harmonie de Forges les Eaux vous propose un concert gratuit dans le parc de l’Hôtel de Ville de Forges les Eaux.
( Rdv Halle Baltard si mauvais temps) .
Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de plein air
L’événement Concert de plein air Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
À voir aussi à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime)
- Visite de Ville Ferro et Aqua Staue des Trois Grâces Forges-les-Eaux 2 juillet 2026
- Visite de Ville Forges-les-Eaux au temps de Flaubert Forges-les-Eaux 4 juillet 2026
- Visit and Run Forges-les-Eaux 6 juillet 2026
- Randonnée dans le Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux 7 juillet 2026
- Visite commentée de la Collection de faïences Vieux Forges Forges-les-Eaux 9 juillet 2026