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Concert de plein air Forges-les-Eaux

Concert de plein air Forges-les-Eaux vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Parc Michel Lejeune
Ville
76440 Forges-les-Eaux
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Forges-les-Eaux

Concert de plein air

Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

L’Orchestre d’Harmonie de Forges les Eaux vous propose un concert gratuit dans le parc de l’Hôtel de Ville de Forges les Eaux.

( Rdv Halle Baltard si mauvais temps)   .

Parc Michel Lejeune Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10 

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English : Concert de plein air

L’événement Concert de plein air Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

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