Concert de poche Festival Voix et Route Romane Ottmarsheim

Concert de poche Festival Voix et Route Romane

1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 16:00:00

2025-09-13

Les conquêtes de l’homme armé avec Ecco la Primavera

Trois musiciennes lyonnaises lumineuses flûtes, vièle et harpe gothique se mettent au service d’un conte musical plein d’humour qui développe, entre narration et musique médiévale, les jeux de pouvoir amoureux et guerriers, pour s’ouvrir progressivement vers un propos stupéfiant d’actualité. .

1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 accueil@voix-romane.com

English :

« The conquests of the armed man » with Ecco la Primavera

German :

« Die Eroberungen des bewaffneten Mannes » mit Ecco la Primavera

Italiano :

« Le conquiste dell’uomo armato » con Ecco la Primavera

Espanol :

« Las conquistas del hombre armado » con Ecco la Primavera

