Concert de Poche – Spectacle Prinçouzes réalisé par la Compagnie des Bulles et des Grains L’épicerie comptoir, épicerie associative et solidaire Albon-d’Ardèche

Concert de Poche – Spectacle Prinçouzes réalisé par la Compagnie des Bulles et des Grains L’épicerie comptoir, épicerie associative et solidaire Albon-d’Ardèche 18 juillet 2025 11:00

Concert de Poche – Spectacle Prinçouzes réalisé par la Compagnie des Bulles et des Grains Vendredi 18 juillet, 11h00 L’épicerie comptoir, épicerie associative et solidaire Ardèche

Spectacle gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T11:00:00 – 2025-07-18T12:30:00

Fin : 2025-07-18T11:00:00 – 2025-07-18T12:30:00

Prinçouzes !

Duophonie schizophrénique et musicale

Elles ne sont que deux sur scène et voilà que des créatures s’invitent pendant le spectacle, semant un joli bazar schizophrénique. Il était une fois une histoire de prinçouzes. Sacrées bestioles que celles-là. Avec Jean-Sébastien Bach comme fidèle compagnon, le mythe de la prinçouze est revisité, habité, malmené dans la peau de plusieurs créatures. La raconteuse a bien du mal à contenir tous ces personnages qui veulent à tout prix prendre leur place. Et pour dire quoi ? Pour mettre en lumière de manière onirique et débridée la vie des artistes, leur travail et leur créativité.

Être prinçouze, c’est juste oser être soi sur un plateau.

Prinçouzes est un objet qui tangue entre poésie musicale et folie joyeuse avec Estelle Harbulot au violon et Sophie Courtois aux jeux.

Mise en scène Marie Démon

L’épicerie comptoir, épicerie associative et solidaire 07190 Albon-d’Ardèche Albon-d’Ardèche 07190 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Prinçouzes !

© .