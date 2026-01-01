Concert de Poche Un aller pour Broadway Salle du Manège Vitry-le-François
Concert de Poche Un aller pour Broadway Salle du Manège Vitry-le-François mardi 27 janvier 2026.
Concert de Poche Un aller pour Broadway
Salle du Manège Esplanade Tauberbischofsheim Vitry-le-François Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-27 19:30:00
2026-01-27
Musique traditionnelle d’Europe de l’Est et comédie musicale américaine, avec SIRBA Octet.
19h30.Tout public
Richard SCHMOUCLER, violon
Laurent MANAUD-PALLAS, violon
Hervé BLANDINIÈRES, alto
Claude GIRON, violoncelle
Stanislas KUCHINSKY, contrebasse
Philippe BERROD, clarinette
Christophe HENRY, piano
Iurie MORAR, cymbalum. .
English : Concert de Poche Un aller pour Broadway
Traditional Eastern European music and American musical comedy, with SIRBA Octet.
19h30.
