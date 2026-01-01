Concert de Poche Un aller pour Broadway Salle du Manège Vitry-le-François

Concert de Poche Un aller pour Broadway

Salle du Manège Esplanade Tauberbischofsheim Vitry-le-François Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 19:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Musique traditionnelle d’Europe de l’Est et comédie musicale américaine, avec SIRBA Octet.

19h30.Tout public

Musique traditionnelle d’Europe de l’Est et comédie musicale américaine, avec SIRBA Octet,

Richard SCHMOUCLER, violon

Laurent MANAUD-PALLAS, violon

Hervé BLANDINIÈRES, alto

Claude GIRON, violoncelle

Stanislas KUCHINSKY, contrebasse

Philippe BERROD, clarinette

Christophe HENRY, piano

Iurie MORAR, cymbalum. .

Salle du Manège Esplanade Tauberbischofsheim Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Poche Un aller pour Broadway

Traditional Eastern European music and American musical comedy, with SIRBA Octet.

19h30.

L’événement Concert de Poche Un aller pour Broadway Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne