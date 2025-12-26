Concert de Poilponce Châtillon-en-Vendelais
Concert de Poilponce Châtillon-en-Vendelais samedi 10 janvier 2026.
Concert de Poilponce
42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Concert de Poilponce au Temps de l’Harmonie à Châtillon-en-Vendelais le samedi 10 janvier à 20h.
Tout public.
Prix libre à partir de 8€.
Pré-vente possible au bar dès maintenant.
Bistrot Le Temps de l’Harmonie 42, rue du Lac 35210 Châtillon-en-Vendelais .
42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne
