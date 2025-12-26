Concert de Poilponce

42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Concert de Poilponce au Temps de l’Harmonie à Châtillon-en-Vendelais le samedi 10 janvier à 20h.

Tout public.

Prix libre à partir de 8€.

Pré-vente possible au bar dès maintenant.

Bistrot Le Temps de l’Harmonie 42, rue du Lac 35210 Châtillon-en-Vendelais .

42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Poilponce Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2025-12-26 par OT VITRE