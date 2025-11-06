Concert de polyphonies Corses AIÒ ZITELLI ! place Colonel Denis Ban-de-Laveline

Concert de polyphonies Corses AIÒ ZITELLI !

place Colonel Denis Salle des fêtes de Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Le son puissant de la Corse. Ouverture des portes à 18 h 30. Foodtruck et buvette dès 18 h 30. Réservation au 06 37 40 70 20. Tous les bénéfices seront reversés à l’association Ban des Lutins qui finance des actions en lien avec la jeunesse et l’école.Tout public

2 .

place Colonel Denis Salle des fêtes de Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 88520 Vosges Grand Est +33 6 37 40 70 20

English :

The powerful sound of Corsica. Doors open at 6:30 pm. Foodtruck and refreshments from 6.30 pm. Reservations on 06 37 40 70 20. All profits will be donated to the Ban des Lutins association, which funds projects for young people and schools.

German :

Der kraftvolle Klang Korsikas. Öffnung der Türen um 18.30 Uhr. Foodtruck und Erfrischungsstände ab 18:30 Uhr. Reservierung unter 06 37 40 70 20. Alle Einnahmen gehen an den Verein Ban des Lutins, der Aktionen im Zusammenhang mit der Jugend und der Schule finanziert.

Italiano :

Il suono potente della Corsica. Apertura porte alle 18.30. Foodtruck e rinfreschi dalle 18.30. Prenotazioni allo 06 37 40 70 20. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Ban des Lutins, che finanzia progetti per i giovani e le scuole.

Espanol :

El poderoso sonido de Córcega. Apertura de puertas a las 18.30 h. Foodtruck y refrescos a partir de las 18.30 h. Reservas en el 06 37 40 70 20. Todos los beneficios se destinarán a la asociación Ban des Lutins, que financia proyectos para jóvenes y escuelas.

L’événement Concert de polyphonies Corses AIÒ ZITELLI ! Ban-de-Laveline a été mis à jour le 2025-10-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES