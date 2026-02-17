Concert de polyphonies corses Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies
Concert de polyphonies corses Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies dimanche 19 avril 2026.
Concert de polyphonies corses
Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:15:00
Date(s) :
2026-04-19
Concert de In’Cantu , ensemble vocal consacré essentiellement aux polyphonies corses.
.
Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 43 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by In?Cantu , a vocal ensemble dedicated to Corsican polyphony.
L’événement Concert de polyphonies corses Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale