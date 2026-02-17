Concert de polyphonies corses Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies

Concert de polyphonies corses

Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:15:00

2026-04-19

Concert de In’Cantu , ensemble vocal consacré essentiellement aux polyphonies corses.

Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 43 23

English :

Concert by In?Cantu , a vocal ensemble dedicated to Corsican polyphony.

