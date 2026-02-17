Concert de polyphonies corses Rue de la Résistance Nyons
Concert de polyphonies corses Rue de la Résistance Nyons samedi 18 avril 2026.
Concert de polyphonies corses
Rue de la Résistance L'église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme
Tarif : 20 EUR
Date : 2026-04-18
19:00:00
20:15:00
Date(s) :
2026-04-18
Concert de In’Cantu , ensemble vocal consacré essentiellement aux polyphonies corses.
Rue de la Résistance L'église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Concert by In?Cantu , a vocal ensemble dedicated to Corsican polyphony.
