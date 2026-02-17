Concert de polyphonies corses Rue de la Résistance Nyons

Concert de polyphonies corses

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 20:15:00

Date(s) :

2026-04-18

Concert de In’Cantu , ensemble vocal consacré essentiellement aux polyphonies corses.

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 43 23

English :

Concert by In?Cantu , a vocal ensemble dedicated to Corsican polyphony.

