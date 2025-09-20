Concert de polyphonies Montaut
Concert de polyphonies Montaut samedi 20 septembre 2025.
Eglise Saint-Hilaire Montaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Fidèles au répertoire initié par le fondateur de leur choeur d’hommes : celui-ci est essentiellement composé de chants traditionnels basques, espagnols et d’Amérique Latine , mais également bigourdans à la gloire des Pyrénées, de morceaux issus de la liturgie orthodoxe Russe, originaires d’Italie, de Gospels … .
Eglise Saint-Hilaire Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 95 86 76 jean-francois.bourrel@wanadoo.fr
