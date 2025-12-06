Concert de Poly’Songs au profit du Téléthon Millau

Concert de Poly’Songs au profit du Téléthon

Début : 2025-12-06

Le chœur pop millavois sera sur la scène de la salle René Rieux le samedi 6 décembre.

Après plus de trente ans d’existence du Téléthon, de nombreuses associations locales se mobilisent cette année au côté de Jean-Luc Cuicci pour donner un nouvel essor à sa version 2025, les 5 et 6 décembre prochains.

Poly’Songs, qui fête cette année ses trente-trois ans, s’associe également à cet élan de générosité en proposant un concert exceptionnel le samedi 6 décembre à 20h30 au profit de cette belle cause. Avec une quinzaine de titres empruntés à Gaëtan Roussel, Coldplay, Voulzy, Muse, Rita Mitsouko et bien d’autres, ces joyeux choristes se feront un plaisir de vous offrir un échantillon de leur dernier répertoire.

L’entrée sera libre, mais un chapeau fera appel à votre générosité. Tous les dons seront versés au profit de l’Association Française contre les Myopathies (AFM), pour l’aider à poursuivre les fructueuses recherches en thérapies géniques et sauver des milliers d’enfants atteints de ces maladies rares.

Venez nombreux nous soutenir !

Concert à 20h30, salle René Rieux. Entrée libre mais participation bienvenue !

Renseignements au 06 86 87 31 09. .

Salle René Rieux Millau 12100 Aveyron Occitanie
+33 6 86 87 31 09

