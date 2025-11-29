Concert de Pont des Arts Espace François Simon Carolles

Concert de Pont des Arts

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le trio Pont des Arts vous invite à vivre une soirée swing avec un répertoire qui réinvente des classiques d’hier et d’aujourd’hui. Harmonies vocales et arrangements inattendus s’entremêlent dans ce concert, revisitant des chansons de Michael Jackson, Adèle et Madonna, ou encore d’Edith Piaf et David Bowie.

Trois voix, piano et guitare. Une mise en scène élégante et chaleureuse. Pont des Arts relie des univers musicaux différents pour vous surprendre avec ce spectacle tout public. .

